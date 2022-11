A megyeszékhely fásítási programjáról tartottak hétfőn tájékoztatót a Hetényi Géza kórházban. Az akció hátteréről megtudhattuk, hogy az elmúlt évek ültetéseihez képest majdnem kétszer annyi fa kerül most a város közterületeire. A kezdeményezés keretében összesen 216, az időjárási szélsőségeket és a városi környezetet viszonylag jól tűrő fajokat telepítenek a szakemberek.

78 fát ültetnek a Széchenyi lakótelepre, és kiemelten kezelik a Tószegi úti kerékpárút környékét is, ahol korábban 72 fát kellett kivágni.

A bicikliút nyomvonalához közel eső két intézmény is részesül a fákból: a Hetényi Géza kórház területe 24, míg a görögkatolikus óvoda 20 fával gazdagodik. 13 pedig már kikerült a Famunkás emlékmű környékére. Mindezek mellett a település egyéb részeire, így a belvárosba is jut a csemetékből.

– Szívesen fogadtuk a város felajánlását, miszerint a körzetben ültetendő fák egy részét nálunk telepítenék – adott hangot örömének a sajtóeseményen Agócs Attila. A Hetényi Géza kórház gazdasági igazgatója hozzátette, bízik benne, hogy a facsemeték az intézmény szépülését szolgálják majd.

A rendezvényen részt vett Szalay Ferenc polgármester is, aki mint mondta, az önkormányzatnak fontos célkitűzése a zöldövezetek bővítése.

– Szolnokon számos zöldterület újult meg a közelmúltban. Legutóbb a Móra park második üteme fejeződött be – taglalta a városvezető.

Molnár Iván önkormányzati képviselő szintén a zöldterületek növelése mellett foglalt állást.

Hangsúlyozta, arra kérte az önkormányzatot, hogy minél több fa kerüljön vissza a Tószegi úti kerékpárút környékére, mivel a megyeszékhely ezen szakaszán nagy szükség van rájuk.

A felszólalások sorát a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője zárta. Lits László kiemelte, a nyári aszályos időszakban rengeteg fa pusztult ki Szolnokon. A társaság a forró hónapokban 5-600 ezer liter vizet használt fel öntözésre.

– A civil szervezetekre és az intézmények segítségére a jövőben is szükség lesz. Most nem csupán fákat helyezünk el a kórház területén. Ezzel az intézmény egy jelentős feladatot is átvett, vagyis, hogy részt vesz a növények gondozásában – összegezte szavait az ügyvezető.