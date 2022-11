Nyáron leginkább a tengerparti úticélokat választották azok, akik külföldi nyaralásban gondolkodtak.

– A foglalások száma alapján két évvel ezelőtt nyáron lett volna a csúcsforgalmunk, de közbeszólt a koronavírus járvány, a következő évben visszafizetésekből állt az iroda – mondta Weinrauch László, a szolnoki Klantours utazási iroda vezetője.

Az utasok száma nem érte el a három évvel ezelőtti szintet még idén sem. Nagy sláger volt viszont Török-, és Görögország, valamint Egyiptom, illetve Tunézia is ismét felfutott.

– A törököknél ár-érték arányban a legjobbak a szállodák, jó minőségű szolgáltatásokat, kirándulásokat kínálnak. Minden pénztárcának megvan a lehetősége választani a szerényebbtől a luxusig – fejtette ki.

A szállodák elhelyezkedése is kedvező, többségük all inclusive ellátásra van berendezkedve, ami a tapasztalatok szerint a magyar emberek foglalásakor döntő szempont.

– Tavalyhoz képest fejlődtünk, szerencsére még mindig megvan az a réteg, aki hajlandó és tud is az utazásra költeni. Bulgáriába szolnoki indulású, saját szervezésű buszból több is megtelt. A vendégkörünk nagyon vegyes,de irodánk saját programjai az idősebb korosztály számára is nagyon kedveltek , hiszen az utazás elejétől a végéig „fogjuk a kezüket” – magyarázta.

A hidegebb időjárás beköszöntével is csak mérséklődött az utazási kedv.

– A kereslet nagyjából megfelel az erre az időszakra vonatkozó korábbi években megszokottnak. Télen nálunk csökken a kereslet az egzotikus utak iránt. Maldív-szigeti és thaiföldi utak lényegesen drágábbak, a repülőjegy árak sokat emelkedtek. Az idei egzotikus sláger Tanzánia ,( Zanzibár )ahová most bevezető áron lehet utazni. A dominikai régióba hét éjszakára hétszázötvenezer forintból utazhatunk, ez negyven százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. Vannak, akik meg tudják ezt fizetni, de ami inkább nagyobb létszámot érint a rövidebb egy-három napos adventi kiruccanások a közeli városokba. Aki mérsékelten melegre akar menni, kedvező áron annak továbbra is Egyiptomot ajánljuk – sorolta a lehetőségeket.

Bécsbe, Pozsonyba, Krakkóba Zakopaneba szerveznek kisebb városnézéseket.

– Hajnali indulás és késő éjszakai érkezés vár az utasokra, de megtekinthetik Bécs legszebb részeit. Vagy Pozsonyt, ami talán még közelebb áll történelmünkhöz, hiszen Magyarország koronázóvárosa volt egy ideig, nem mellesleg némileg olcsóbb is – számolt be a lehetőségekről Weinrauch László.

Bizakodóan tekintenek a jövőbe A síelések foglalása egyébként sem jellemző a szolnoki Klantours utazási irodánál. Az árak ebben az esetben is megdrágultak, sok szálloda ki sem nyit ebben a szezonban. – Az energiaárak miatt nem, vagy csak korlátozottan működnek a sífelvonók, nem kapcsolják be az ülésfűtést sem. Ha mégis kinyitnak, akkor szinte megfizethetetlenek – magyarázta Weinrauch László.

A jövő nyarat érintő foglalásokkal kapcsolatban bizakodóak.

– Nehezen lehet kalkulálni, az árakat az euró árfolyam és az üzemanyag is jelentősen befolyásolja. Végül úgy döntöttünk, a saját útjainkat elindítjuk, ha mégis extrém változás van, akkor majd alkalmazkodunk – tette hozzá.