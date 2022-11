Megkezdődött az önkormányzat biztosította szociális tüzelő kiosztása – számolt be hírportálunknak Vékonyné Házi Eszter polgármester. A megye legkisebb településén a lakosság kétharmada fával fűt, így nagy igény van az ingyenes fűtőanyagra.

Hatvan erdei köbméter keménylombos tűzifát szereztek be, melyet negyvennyolc háztartás között osztanak szét. Mindenkinek jut fa, aki benyújtotta rá igényét. Aki nem tudja megoldani a tüzelő hazaszállítását, annak ebben is segít az önkormányzat, ha jelzik ilyen irányú igényüket is. A helyiek általában szoktak is élni ezzel a lehetőséggel. A házi gondozottaknak szólni sem kell, nekik automatikusan jár a segítség.