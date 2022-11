Felidézte, hogy a Takarékbank munkatársai két héttel ezelőtt személyesen keresték meg és ismertették azt a vezetői döntést, miszerint december 19. napjával a jászboldogházi bankfiókot bezárják.

– Polgármesterré választásom óta egy alkalommal sem merült fel a fiók bezárásának kérdése, ezért rendkívül váratlanul ért az információ. Bíztam benne, hogy látogatásuk csupán egy egyeztetést akar majd, és nem azonnal a kész tényekről történő tájékoztatást – kezdte Koczáné Dr. Fehérváry Mária, majd ismertette a Takarékbank döntésének indokait.

Ahogy fogalmazott a tájékoztatást tudomásul vette, azonban elfogadni nem tudta, ezért Pócs János országgyűlési képviselő közreműködését kérte, aki tolmácsolta a döntéshozók felé, hogy Jászboldogháza életében meghatározó szerepet tölt be a Takarékbank. Sok idős ügyfélnek gondot okoz majd a bankfiók bezárása, ahol egyébként az önkormányzat, a civil szerveztek, intézmények, helyi vállalkozások is vezetik folyószámláikat. Kiemelte, hogy a környékbeli települések lakói közül is sokan Jászboldogházán intézték bankügyeiket, miután sorra zártak be a bankfiókok a környéken.

– Pócs János kérésére a Takarékbank illetékes döntéshozói napirendre tűzték a kérdés újratárgyalását. Ennek eredményéről a képviselő tájékoztatott. Sajnos a bankfiók bezárása végleges döntés, kérésünkre nem változtatták meg. Az egyeztetés eredményeként a bankautomata továbbra is településen marad, a lakosság rendelkezésére áll majd – ismertette a településvezető, aki segítséget ajánlott fel a lakosoknak a bankautomata használatában.

Szólt arról is, hogy az ingatlan tulajdonosa a Takarékbank Zrt. a jövőben az épületet értékesíteni kívánja, ezért várhatóan az automatát egy másik épületbe helyezik át. Ebben az esetben az önkormányzat minden segítséget és együttműködést biztosít, hogy megfelelő épületet találjanak az automatának. Folytatják az egyeztetéseket és bíznak benne, hogy a kormányablakbuszhoz hasonló működésű takarékbusz szolgáltatást biztosítanak majd a településen.