– Mit jelent az advent egy plébános számára? Hogyan éli meg ezeket a heteket?

– Számomra elsősorban a lelassulást jelenti a karácsony előtti 4 hét. A fogyasztói társadalom azt sugallja, hogy gyorsíts, én viszont épp az ellenkezőjét vallom ilyenkor. Tudnunk kell megállni és szünetet tartani. A várakozás idejének átélésében a roráte szentmisék nagyon sokat segítenek, rengeteg energiát adnak nekem. Jó látni, amikor a korai órában gyerekek imádkoznak a templomban. Ráébresztenek, hogy ha ők itt vannak, én sem csüggedhetek.

– Meglátogatja szeretteit, rokonait a napokban?

– Azt gondolom, ez a munka ideje. Most inkább azokat a családokat látogatom meg, akik meghívtak magukhoz, a ministránsok családjait keresem fel. Ez persze nem jelenti azt, hogy háttérbe szorulnak a rokonaim. Eljön majd az az idő is, amikor ők következnek, de most úgy érzem, a rám bízottakra kell jobban figyelnem.

– A munkájában rendkívül aktív, az egykori ferences rendház kolostorszállását nemrég alakították ki. Lesz ideje a pihenésre?

– Természetesen. Az idei adventben viszont főként az imádságra próbálok több időt szánni, másokkal együtt én is bekapcsolódok ennek folyamatába.