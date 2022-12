Megnyitójában Toldi Attila főigazgató elmondta, 2020-ban a Covid-járvány miatt nem volt verseny, tavaly a vírus-fenyegetettség tartott vissza versenyzőket, most pedig a képző-intézményeket is érintő elvárt takarékossági intézkedések miatt tudtak kevesebben nevezni. A verseny így is országos lefedettségű rendezvény 2022-ben is, hiszen a közel 300 km-re fekvő Győrtől Vásárosnaményig, összesen 19 településről 18 iskola, 2 képzőhely és 4 egyéni nevező érkezett- összesen 105-en.

Mára az Illéssy Gasztro Kupa az ország egyik legnagyobb olyan versenyévé vált, ahol az élőmunkás, tehát a helyszínen is van versenyfeladat – a szakácsok melegkonyhai főzése, a pincérek díszterítése, az eladók díszcsomagolása, a cukrászok tortadíszítése – ahol az előzetes felkészültség és a pillanatnyi forma dönti el ki kap arany ezüst bronz minősítést vagy diplomát. E mellett 2014-ben Kisújszállás egykori kiváló vendéglátós szakemberének, Horváth Ferencnek gyermekei létrehozták a Horváth Ferenc Vándorkupát, amelyet a versenyen összesítésben legjobban szereplő iskola őrizhet egy évig. A 2020-ban elhunyt Boros László Venesz-díjas mesterszakács, a verseny szakács zsűri tagja emlékére a legmagasabb pontszámot elérő élőmunkás szakács tanuló kategóriában versenyző teljesítményéért Boros László Emlékplakettet kap.

A nap során a cukrászok munkáját Erdős Hanna 4-szeres olimpiai és 4-szeres világbajnoki aranyérmes cukrászmester és Balogh Attila mestercukrász, a szolnoki Édes Titok cukrászda tulajdonosa értékelte.

A pincérek Bobák József Schnitta-díjas éttermi mester, a Magyar Gasztronómiai Szövetség alelnöke; Csordás János mesterfelszolgáló és Gál Zoltán mesterfelszolgáló, a JNSZMKIK alelnöke előtt, a szakácsok Kőrössy Kálmán Venesz-díjas mesterszakács, Mile József világbajnoki aranyérmes és nagydíjas mesterszakács és Németh Tibor olimpiai és világbajnok mesterszakács, a Nyugat-magyarországi Gasztro Egylet vezetője előtt mértek össze tudásukat, míg az eladó-kereskedők dr. Földi Kata docens, a Debreceni Egyetem Szolnoki Gazdálkodási Karának oktatója; Eperjesi Judit mester kereskedő, a Kun-Kosár Kft. karcagi üzletének boltvezetője előtt.