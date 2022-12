Advent negyedik hétvégéje is remek hangulatban telt a szolnoki Kossuth téri karácsonyi faluban. Szombaton este is ínycsiklandó finomságok hívogatták a térre betérőket, kora estére meg is telt a feldíszített adventi falu fényei között önfeledten sétálgató, kenyérlángost, kolbászt és egyéb finomságokat majszoló, testet és lelket egyaránt melengető forralt bort és forró csokit szürcsölgető járókelőkkel.