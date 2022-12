– Lakossági igény merült fel egy olyan hely iránt, ahol a felnőtt-, s idősebb korosztály is megmozgathatja magát. Nem csak a gyerekeknek van ugyanis igényük a mozgásra – hangsúlyozta Oravecz Zsuzsanna Éva a csütörtöki átadón.

– Korábban nem volt lehetőségünk, de a Magyar Falu Programban sikerrel pályáztunk, és kicsivel több mint ötmillió forintból kialakíthattuk ezt a fitneszparkot. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a kivitelezésben, s remélem, mindenki talál kedvére való mozgáslehetőséget itt – tette hozzá a polgármester, aki kiemelte: a cél, hogy a lakosság hasznosan és egészségesen töltse a szabadidejét.

Dr. Kállai Mária is az egészség fontosságára hívta fel a figyelmet az átadón. – Ha értéket választ az ember, az egészség legyen az – mutatott rá. – Itt a mozgásé a főszerep, ugyanakkor a közösséget is erősíti, hiszen akár találkozóhely is lehet a szabadtéri kondipark. Országszerte nagyon divatosak ezek manapság, azt hiszen, nem véletlenül – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Kállai Mária szerint ez a fejlesztés is csak vonzóbbá teszi Csataszögöt, ahogyan az elmúlt időszakban történt beruházások is emelték a kis település színvonalát. – A Magyar Falu Program keretében tizenhárom projekt valósult meg itt negyvenhárom millió forintból, s bízunk benne, hogy a sor folytatódik – tette hozzá a képviselő.

A településvezetés a most átadott fitnesz park mellé egy strandröplabda pályát tervez, mely jövő nyárra készülhet el.