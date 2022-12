Kikötött a Ron Punch Kubában, immár a karibi szigetország partjainál lengedezik a magyar lobogó és Újszász zászlója. És ezzel valóra vált Szabó Imre álma is, aki egyenesen Újszászról indult el a nagy útra.

– Az álmok makacs dolgok! Menni kell értük, akárhonnan is jöttél – mondta induláskor a vitorlásoktató, hivatásos kishajó-vezető, és tengeri hajóvezetői képesítéssel is rendelkező szakember, akinek célja elsősorban az volt, hogy a fiataloknak is „átjöjjön a lényeg”: az álmok megvalósíthatók!

Október 15-én Mallorcáról indult a kilenc fős legénység, melynek tagjai útközben cserélődtek, a végére alaposan meg is fogyatkozott a csapatlétszám, de a lelkesedésük töretlen maradt. Beszámolóikból kiderült, nagyobb problémával szerencsére nem kellett szembenézniük, ahogy írták: „mindössze” annyi történt, hogy együtt éltek az anyatermészettel.

– Megérezhettük annak mérhetetlen erejét. Bőkezűen megajándékozott csodáival és olykor megmutatta, hol a helyünk ebben a tökéletes rendszerben – írta az Atlanti-óceáni átkelés után Szabó Imre a különleges élményről.

A három szakaszból álló, közel ötezer tengeri mérföld hosszú út december 3-án fejeződött be a kubai Cienfuegos kikötőjében. A magyar vonatkozású hajóút egyfajta tisztelgés is Kolumbusz előtt. A nagy felfedező és csapata 530 éve, nagyjából ilyenkor indult az Új világ felfedezésére.