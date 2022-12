Nagyot lép előre az autista gyermeket nevelő szolnoki szülők civil társasága. Hivatalossá teszik működésüket, egyesületté alakulnak, hogy pályázatok segítségével még többet tehessenek mind a szülőkért, mind a gyermekekért. A Szoljon.hu podcast legújabb adásában Molnár Róbert szerkesztő erről is beszélgetett Baloghné Szabó Anitával, a Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársával, aki gyermeke révén maga is érintett és szervezőként összefogja a szülőket. A beszélgetés a Spotify és a YouTube csatornánkon is meghallgatható.