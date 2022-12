Rendhagyó történelemóráknak, múzeumpedagó­giai és pályaorientációs foglalkozásoknak adott otthont a Kossuth Múzeum a napokban.

Zakar József múzeumigazgató a programokról elmondta: a Kossuth-kultusz ceglédi hagyománya című időszaki kiállításuk apropóján különböző korosztályok, valamint iskolás csoportok érdeklődését szerették volna felkelteni az őszi hónapokban.

– A ceglédi családokhoz kapcsolódóan az úgynevezett turini tablónk adott támpontot ahhoz, hogy a rajta szereplő emberek történetét megismerjük. E téma iránt elsősorban a felső tagozatosok érdeklődnek, míg az alsósok abból kapnak ízelítőt, hogy Kossuth Lajos miként kapcsolódik Ceglédhez, beleértve például az 1848. szeptember 24-ei látogatását is – részletezte az igazgató.

Zakar József hangsúlyoz­ta: a legifjabbakkal kézműves­kedtek, Kossuth-figurát készítettek, de volt olyan foglalkozás is, amelyen a reformkori viselet került előtérbe. A középiskolásokkal arra keresték a választ, hogyan tud egy államférfi olyan mély nyomot hagyni egy település életében, ami a tiszteletének kibontakozásához vezet.

– Októberben, a pályaorientációs napokhoz kapcsolódóan több környékbeli oktatási intézmény is felkeresett bennünket, hogy a múzeumban zajló tevékenységekről beszéljünk. Nagy örömünkre a gyerekek élvezték ezeket az alkalmakat, betekinthettek a restaurátori munkába, sőt, néhány cseréptöredéket is összeragaszthattak. Emellett a leltározás folyamatába avattuk be őket – tájékoztatott kezdeményezéseikről Zakar József.