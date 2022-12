Befejeződtek a Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola meglévő épületének bővítési munkái.

– Jelenleg a műszaki átadás-átvételi eljárás zajlik. Ha ez sikeresen lezárul, januárban elindulhat a használatbavételi eljárás – tájékoztatta hírportálunkat Jenei Tibor, a Szolnoki Tankerületi Központ hivatali főtanácsosa.

Az új épületrész kétszintes, összesen közel 400 négyzetméter alapterületű, teljesen akadálymentesített, napelemekkel, beépített lifttel, tűzjelző rendszerrel, tantermekkel, fejlesztő szobákkal, mosdó és irodahelyiségekkel. A beruházás része a tűzoltó lépcső is.

– A már meglévő épületrészen és udvaron járda, két új akadálymentes rámpa és akadálymentes parkoló is épült – fogalmazott. Hozzátette: a pályázat keretében, de az építési beruházástól függetlenül hamarosan egy kisebb kertet alakítanak ki, a bútorokat és fejlesztő eszközöket is folyamatosan szerzik be.