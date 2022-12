– A korábbi szerkocsinkat „kinőttük”, annak a vízszállító kapacitása már kicsinek bizonyult az öt települést felölelő térség ellátáshoz. Így felmerült, hogy le kellene cserélnünk a járművet. Tulajdonképp kapóra jött, hogy a túrkevei önkéntes egyesület is szerette volna lecserélni a sajátját, így az ő fecskendős autójukat vásároltuk meg – mesélte el röviden az új szerzemény történetét Márkus Imre. A Kőteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka hozzátette, már régi a kapcsolat a két szervezet között, a szakmai dolgokon túl már-már jó barátságot ápolnak a túrkevei tűzoltókkal.

– Nagyon sokat segítettek nekünk, hálával tartozunk az egész csapatnak, különösen Sörös Tibornak, a túrkevei egyesület parancsnokának – emelte ki Márkus Imre.

A szerkocsi tehát Túrkevéről költözött a Tisza-parti kistelepülésre, ahol ezzel nőtt a lánglovagok munkájának hatékonysága.

– A most megvásárolt Mercedes fecskendős tűzoltóautónak nagyobb a kapacitása, 1600 liter víz szállítására alkalmas, ami jóval több, mint a régebbi járművünké. Ráadásul felszereltségének köszönhetően műszaki mentésre is alkalmas, a túrkevei csapattól kaptunk a járműhöz egy feszítővágót is, ennek használatából már le is vizsgáztunk. Mindezek mellett pedig tágasabb, kényelmesebb az autó, és persze legnagyobb erénye, hogy sokkal gyorsabban tudunk vele beavatkozni egy-egy esetnél – részletezte a parancsnok.

A fecskendős szerkocsit négymillió forintból vásárolta meg az egyesület, melyhez ezúttal is sok támogatást kapott.

– A szomszédos települések önkormányzataitól is érkezett segítség, de természetesen legtöbbet a kőteleki településvezetés segít nekünk. Az önkormányzat átvállalta a rezsiköltségeinket, s ugye rendelkezésünkre bocsátotta a tulajdonában lévő garázst, laktanya épületet. A település alpolgármestere, Váradi József pedig felajánlotta az egész éves tiszteletdíját. Hálásak vagyunk a támogatásokért, azok segítségével vásárolhattuk meg az új autót – mondta el Márkus Imre, aki háláját és köszönetét az egyesület tagjainak is kifejezte, ahogy mondta, ő parancsnokként csak a társaival tud hatékonyan dolgozni.



Mert bizony, ha kell, a kőteleki önkéntes tűzoltók készen állnak. Az új szerkocsit is „felavatták” már, sajnálatosan egy halálos áldozatot követelő tűzesetnél.

– Emlékszem, délelőtt teljesítettük a szivattyúkezelői vizsgát, délután pedig a tűzoltóautóval kézbesítettünk Mikulás-csomagokat a gyerekeknek. Este letettük az autót, s éjszaka tizenegy óra körül érkezett a riasztás a lakástűzhöz. Ki volt számolva, hogy már beavatkozhattunk ennél a szomorú kimenetelű esetnél – tette hozzá végül Márkus Imre.