A könyvek megszerettetése a cél

A digitalizálódó világban sokan egyre inkább elfordulnak a papír alapú könyvektől, még az olvasást is egyre nehezebb megszerettetni a diákokkal.

– Azt látjuk, hogy a mindennapokban az óvodások és kisiskolások, de még a nagyobbak is kevésbé ülnek le olvasni, talán a szülők is kevesebb könyvet forgatnak. A lakóink nem is igazán jutnak hozzá könyvekhez – emelte ki Sándorné Pólik Róza, a szolnoki átmeneti otthon vezetője.

Az intézményben lakó apróságokat és szüleiket próbálják ösztönözni a könyvlapozgatásra.

– Fontos az olvasás, a mindennapi életben is jobban boldogulnak, ha tudnak olvasni, helyesen beszélni. A könyvek, amiket most kaptak, a sajátjaik lesznek. Az intézménynek viszont van egy könyvtára, azt is feltöltik a most érkezett kötetekből, onnan is kölcsönözhetnek majd a gyerekek – fejtette ki.