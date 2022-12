Nem vezették még be a gázt Tiszabőn, így fával fűti különböző intézményeit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

– Így fűtjük a Biztos Kezdet Gyerekházat, a Tanodát, a Jelenlét Pontot, ami egyszerre közfürdő és mosoda is, és a fejlesztő házunkat is, ahol 3 éves korig foglalkozunk a gyerekekkel, mozgásfejlesztéssel, színterápiával, sószobával segítjük a fejlődésüket. Az új kazánokat az utóbbi 3 évben vásároltuk, a fűtőanyagot főleg erdészetektől szerezzük be. Nem könnyű, mert mostanában a csapadékos időjárás miatt nagy a sár, nem tudnak dolgozni a különböző munkagépek. Most is csúszik a szállítás, de a helyi tüzép telep mindig ki tud bennünket segíteni – tájékoztatott Tasi Krisztina, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi programvezetője.

Hozzátette, egy hónapban 50-60 mázsa tűzifára van szükség az intézmények fűtéséhez, a település szélén álló napelempark energiája pedig 70 kisgyermeket nevelő családnak, illetve a rászorulónak biztosít télen meleget.