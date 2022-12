Újabb jótékony akciója keretében ezer kilométert vállalt be két keréken Laboncz Sándor a koraszülött és újszülött babákért. Mivel ő is koraszülött volt, ezért fontos számára a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány munkájának segítése. „Három nap alatt negyvenkét órás ébrenléttel és harmincöt óra nettó kerékpározással sikerült megvalósítanom az ezer kilométert. Támogatásokat lehetett vásárolni az alapítványnak, és elmondhatom, egymillió forintot sikerült összegyűjtenem! Jó érzéssel tölt el, hogy a tervem sikeresen megvalósult, jövőre folytatom – ígérte Laboncz Sándor, aki most kicsit leteszi a kerékpárt, és apaszerepét erősíti, hiszen heteken belül megszületik második gyermeke.