A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, tovább csökken a felhőzet, de északkeleten akár a kora délutáni órákig szállingózhat a hó - itt megmaradó pár centiméteres - hóréteg is összejöhet, síkvidéken is. Az ország nagyobbik felén a napsütést futó hózáporok zavarhatják meg. Erős, néhol továbbra is viharos lesz az északnyugati szél. Fagypont körül alakul a csúcsérték.

A portál azt is írja, hogy erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.