Az utóbbi időben egyre több bejelentést kapott a polgármesteri hivatal kóbor kutyákról, nehéz sorsú, már-már az állatkínzás fogalmát kimerítő, gondatlanul tartott kutyákról.

– Az a tapasztalat, hogy valójában nem gazdátlan, hanem házaktól kijáró kutyákról van szó – hangsúlyozta Polónyi László polgármester. – Elkísérik a gyerekeket az iskolába, a munkába indulókat a buszmegállóhoz, aztán nem mennek rögtön vissza a házhoz, hanem itt szaladgálnak az utcákon. Amikor két ilyen kutyás család összetalálkozik, akkor jönnek a bajok. A házaknál sokszor nincs kerítés, megkötni nem akarják a szegény kutyát, kennelről meg nem is hallottak. Ezek az ebek ráadásul nincsenek chipelve, így beazonosítani sem lehet őket, legfeljebb láthatjuk, melyik ház környékén szoktak tanyázni. Ez itt a legnagyobb probléma. A szabadon járkáló kutyákat nem szokták ivartalanítani sem, így szaporodnak kedvükre.

És persze sokszor a tartási körülmények is igen sok kívánnivalót hagynak maguk után – már ha tartásnak lehet az ilyet nevezni…

Az önkormányzat és a hivatal minden esetben igyekszik segíteni ezeken a jobb sorsra érdemes kutyákon, megkímélve őket a további szenvedéstől.

A polgármester elmondta, több állatvédő szervezettel is felvették a kapcsolatot, melyek ki is mentettek jó pár kutyát sanyarú helyzetükből. Legnagyobb segítséget azonban a Tisza Állatvédő Egyesülettől kapták, amely az elmúlt négy hónap alatt több mint harminc kutyusnak talált új otthont – a mentett kutyusok harmada az, mely kritikus tartási körülmények közül szabadult ki –, természetesen pótolva előtte az elmarat orvosi vizsgálatokat, oltásokat, chipeltetést, volt, ahol az ivartalanításról is gondoskodott. Innen jött az ötlet, hogy hálából adománygyűjtéssel segítsék tevékenységüket. Az akciót az önkormányzat munkatársa, Venczel Anett fogta össze.

A gyűjtési akcióhoz csatlakozott a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, az Égszínkék Óvoda, az Idősek Otthona, de a lakossághoz intézett felhívást is közzétettek a közösségi oldalakon. Az állatvédők adományokból tartják fenn maguk, így mindig szükségük van konzervekre, tápokra, alomra, törölközőkre, a hideg idő beálltával plédekre, takarókra, de jól jönnek a játékok, kutyapelenka, póráz, nyakörv, és természetesen a pénzbeli adomány. A felajánlásokat a hivatalba várták december 6-ig.

Gyűltek is szépen a felajánlások, számos adomány, különböző ételek, használati eszközök, de igen sok játék is beérkezett, ami jól tükrözi, hogy az itt élők, bár sokszor tapasztalták, hogy az utcán kóborló ebek nem mindig barátságosak, szívükön viselik e kedvencek sorsát.

A támogatást még kedden el is juttatták az egyesülethez, így Mikulás napi ajándékként vehette át a szervezet a sok felajánlást.

A mentett kölykök is örülhetnek az adománynak

Forrás: Beküldött fotó

Polónyi László polgármester elmondta, hogy László Karina, a Tisza Állatvédő Egyesület elnöke is meglepődött az adomány mennyiségén. A játékokat azon nyomban ki is próbálhatta az a tíz kölyökkutya, melyeket jelenleg is gondoznak és igyekeznek nekik gazdit találni.

– Nagyon nagy segítséget kaptunk az egyesülettől, így hálásak vagyunk nekik – mondta Polónyi László. – Végső esetben sintér segítségét is igénybe tudjuk venni, de van szerződésünk, de ha elviszik a kutyákat, sokszor az a vége, hogy jobb híján elaltatják őket. Az állatvédők révén viszont viszont hozzásegíthetik a kutyákat egy méltóbb élethez.