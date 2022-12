– Az elmúlt hetekben sajnos többször előfordult, hogy nem érkeztek meg időben a számláim. Volt eset, hogy már késedelmi kamatot számoltak fel, hiszen a korábbi csekket értelemszerűen nem tudtam befizetni – mesélt tapasztalatairól a tószegi Kiss Ibolya.

A hölgy elmondta, van olyan levele, amit a mai napig nem kapott meg.

– Bízom benne, hamarosan rendeződni fog a helyzet, hogy a fontos teendőket időben elvégezhessük, vagyis kiegyenlíthessük a számlákat és mások hibája miatt ne nekünk, lakosoknak kelljen többet fizetnünk – tette hozzá a hölgy.

A helyzetre reagálva a Magyar Posta illetékesei a hírportálunknak küldött válaszukban hangsúlyozták, a tószegi postahivatal október elejétől nemcsak ennek az egyetlen településnek a kézbesítését látja el, hanem Tiszajenőjét, Vezsenyét és Tiszavárkonyét is. Emellett pedig nemrég állt munkába az új postavezető, valamint egy kézbesítő is, két további kolléga betanítása pedig jelenleg is zajlik.

A Magyar Posta Zrt. kommunikációs osztálya kiemelte, a kézbesítés folyamatos volt és lesz is a jövőben, sőt nagyobb forgalom esetén – az igényekhez igazítottan – plusz munkatársakat rendelnek ki a tószegi postához.

A postahely működését a területi igazgatóság – mint minden posta esetében – folyamatosan és aktívan figyelemmel kíséri, szükség esetén meghozza a szükséges intézkedéseket, a magas szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében.

A panasz jogos, de türelmet kér a településvezető

A problémákról a település önkormányzata is értesült. Közösségi oldalán dr. Gyuricza Miklós arról számolt be, saját tapasztalatai alapján is, hogy a lakossági panaszok megalapozottak. A polgármester posztjában kiemelte, a posta nem folytatott egyeztetést az önkormányzattal, nem kaptak tájékoztatást a helyi hivatal működésével kapcsolatban.

– Természetesen jeleztük a kézbesítési problémákat az illetékeseknek. Tekintettel arra, hogy a posta állami fenntartású, a településünk országgyűlési képviselőjének a közreműködését is kértem a probléma kezelésében – emelte ki a településvezető, aki hozzátette: vannak dolgok, amiket a lakosság is megtehet annak érdekében, hogy kevesebb probléma legyen.

– Fontos, hogy mindenki, jól látható módon tüntesse fel az ingatlanán annak házszámát. Emellett, aki teheti, váltson E-számlára a közüzemi szolgáltatóknál, hiszen azzal saját helyzetét segíti – írta dr. Gyuricza Miklós, aki a helyzet rendeződéséig a lakosság türelmét is kérte.