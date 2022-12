Egyre népszerűbb az élő uszonyos. Sokan ugyanis a megnövekedett árak miatt inkább maguk tisztítják meg a halat, mert az élő állat olcsóbb, mint a konyhakész. A szolnoki piacon járva arról érdeklődtünk, melyik fajta mennyibe kerül és melyik a kelendőbb, miközben végig nézhettük a halak útját az érkezéstől a pucoláson át a konyhakész állapotig.

Ottjártunkkor kígyózó sorok álltak friss pontyra várva. A halbolt üzletvezetője, Borbíró Imréné azt mondta, ezen ne csodálkozzunk, a karácsony előtti két hét az év legforgalmasabb időszaka.

– A legmozgalmasabb hónapunk a december, mindez azonban az ünnepek előtti két hétben csúcsosodik ki, ugyanis akkor megállás nélkül dolgozunk – mondta az üzletvezető, miközben fél szemmel már azt figyelte, hogy épp meghozták az élő halat Tiszasülyről. – Ebben az időszakban napi szinten közel tíz mázsa halat várunk és adunk el – tette hozzá.

Azt is elmondta, hiába a komoly kereslet, az árak nem nőttek annyit, mint más élelmiszereknél.

– Kicsit több mint 10 százalékot emeltünk árainkon – mondta a kereskedő.

Közben már megkezdődött a halak előkészítése és darabolása is, miközben vendéglátónk is tovább mesélt. Most épp arról, hogy hosszú évek óta a ponty a legnépszerűbb halfaj a vásárlók körében.

– Így van ez idén is – szögezte le Borbíró Imréné, mialatt előkészítették az uszonyosokat a pucolásra.

– Az idei forgalom hasonló a tavalyihoz és a kínálatunk is a megszokott módon alakult. A ponty mellett sokan kedvelik a busát, az amurt és a harcsát is. Halainkat elsősorban megtisztítva, konyhakészen kérik a vásárlók, ezért tisztított, felszeletelt és filé is megtalálható üzletünkben. A folyamatos forgalom miatt azonban az uszonyosok feldolgozása némi időbe telhet. Vannak viszont, akik az élő kopoltyúsokhoz ragaszkodnak, számukra is van megfelelő ajánlatunk, ők akváriumunkból választhatnak.

Térültünk, fordultunk, közben egyéb dolgok is szóba kerültek. Egyebek közt az, hogy a legtöbb halboltban akár több ezer forintot is felszámolhatnak a pucolásáért és a belsőségek tisztításáért.

– Tavaly 1200 forint körül tudtuk venni, ennyi volt a ponty úgynevezett tóparti ára. Idén azonban egyes helyeken 1700 forintért vásárolhatjuk meg – nyilatkozta hírportálunknak Birtalan János, aki Tiszasülyről szállítja a halakat a szolnoki szaküzletbe. Miközben a pulton már konyhakészen sorakoznak a halszeletek megtudtuk, hogy van, ahol duplájára kúsztak fel az árak.

– Az ország több részére viszek élő pontyot és azt látom, hogy sok helyen akár a 2000 – 2500 forintot is megközelíti az ár. Ő is úgy tapasztalja, hogy sokan a pucolás árán spórolnak.

– Egyre több az olyan vásárló, aki élve viszi a halat, hiszen belső részeinek feldolgozása, illetve a pucolás is több ezer forint lehet.

Ekkor betoppant egy vásárló is, érdeklődve nézte a kínálatot.

– Míg kertes házban éltünk, mindig élve vásároltam a pontyot – mondta hírportálunknak Kolozsvári József.

– A hatalmas teraszunkon ugyanis feldolgozhattam az uszonyost. Mára azonban itt, a város kellős közepén élünk, így csak felszeletelt és kifilézett halat vásárolok. Természetesen valamelyest rosszul érintett az áremelkedés, viszont számítottam rá az infláció miatt. A karácsony közeledtével mindenképp jól bevásárolok, hiszen a szenteste nem telhet el halászlé és ponty nélkül.