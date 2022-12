Bár már zajlanak a különböző programok, de ez még csak úgymond a próbaüzem a Dózsa György úton található, felújított pincehelyiségben, Szolnokon.

– Most vizsgáljuk azt, hogy mit tudunk majd programként kínálni, alapvetően fiataloknak működtetett közösségi tér lesz itt, de nagyon szeretnénk megszólítani a szülők korosztályát is a későbbiekben – tájékoztatott Burai István, a létesítmény vezetője.

Mint elmondta, a közösségi tér januárban egy ötnapos téli napközis táborral indul, majd munkanapokon délutánonként, hétvégenként pedig igények szerint tartanak nyitva.

– Az a cél, hogy legyen minél több olyan hely a városban, ahová be tudnak térni a fiatalok, megtanulnak csapatban működni, és vigyázni a helyre. Ha csak abból indulunk ki, hogy délutánonként be tud ülni valahová és beszélgetni, már ez is nagyon lényeges. Itt ugyanis nem fontos ehhez fogyasztani semmit, szemben a vendéglátóhelyekkel, ráadásul lesz felnőtt ifjúsági segítőnk is. A konyhánkban önköltségi áron fogyaszthatnak meleg teát, kávét, szendvicset. Mindent próbálunk úgy kitalálni, hogy ne legyen drága, viszont a fenntartás költségeit nekünk is elő kell teremteni, ezt így tudjuk megoldani – tette hozzá.

Az új közösségi teret a tervek szerint Szőlőszem Klubnak nevezik majd el, ugyanis korábban ez volt az itt működő borozó neve.