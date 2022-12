150 élelmiszercsomagot osztott ki szerdán délelőtt dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, dr. Nyergesné dr. Farkas Gabriella, a Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. tulajdonosa és dr. Nyerges Zsolt, Szolnok díszpolgára. Az adományokat idén is családok, idősek vagy egyedülállók kaphatták meg.

– Az elmúlt napokban sikerült több helyen is segítséget nyújtani – kezdte dr. Kállai Mária. – Most azonban azt mondhatom, hogy hagyománnyá vált a Nyerges család segítségnyújtása, hiszen évről évre jelentős mennyiségű friss hússal és tartós élelmiszeradománnyal segítik a rászorulókat. Ezért idén is nagy köszönet jár nekik, illetve a Szolnok Segít Programnak. A családok kétféle csomaggal gazdagodhatnak az ünnepek előtt, hiszen a tartós élelmiszerek mellett (liszt, zsír, száraztészta, tarkabab, löncshús, tea) öt kilogrammnyi friss húst is kiosztunk.