Melengető édes, fűszeres karácsonyi illat lengte be a Jászfényszarui Napfény Óvoda auláját, ahol a napokban mézeskalácsházikó kiállítás nyílt a gyerekek és a szülők közös alkotásaiból. Az intézmény felhívására ebben az évben közel száz mézes remekmű érkezett, melyekből gyönyörű mesebeli várost építettek fel.

A gyermekbirodalom karácsonyváró időszakának különleges programja volt a mézeskalácsházikó-kiállítás, amit a téli szünet előtti napokban a helyiek is megcsodálhattak. Az óvoda alujába lépve káprázatos látvány tárult elénk, hangulatos díszkivilágításban pompázott a téli ruhába öltöztetett miniváros.

A mézédes tárlaton a lakóházak életképei mellett templomot, óvodát és vasútállomást is láthattunk, de a hóval borított táj és fenyves szintén megihlette az alkotókat. A házikókat gondosan formált cukorablakok, színes cukorkákkal borított falak díszítették.

– Óvodánkban az elmúlt években vált hagyománnyá a mézeskalácsházikó-kiállítás megszervezése. Örömteli, hogy egyre több gyermek és szülő csatlakozik az intézmény kezdeményezéséhez. Idén is sok szorgos kéz dolgozott azon, hogy felépítsük az óvodások mesevárosát. A gyerekek és a szülők munkájának köszönhetően közel száz szebbnél szebb alkotás készült – mondta el érdeklődésünkre Klippánné Jáger Melinda óvodavezető.

Hozzátette: a kiállítás célja évről évre az, hogy a családok az adventi időszakban átélhessék a közös alkotás élménnyét. Emellett természetesen az óvoda és a családok kapcsolatának erősítését is szolgálja a kreatív akció. A bemutatott finomságokat az óvodások karácsony előtt hazavihették.

Minden mézeskalácsház-építő gyermeket oklevéllel, fényképpel és apró játékkal jutalmazott az óvoda.

– Nem először csatlakoztunk a mézeskalácsváros felépítéséhez. Tavaly is részt vettünk, és jövőre is szeretnénk sütni, mert nagyszerű ötletnek tartom – vélekedett Szabó Molnár Melinda. Az édesanya éppen kislányáért, Szonjáért érkezett az óvodába. Lelkesen mesélte, hogy családjukban mindenki kivette a részét a munkából, még a férje is bekapcsolódott. Az álomszép házikót közösen tervezték meg és állították össze a mézestészta lapjaiból, majd a díszítés sem maradt el.

– Jól bevált családi recept alapján sütöttük ki a ház alapjait – ezt már Gyurgyikné Kriston Anita osztotta meg hírportálunkkal. – Természetesen igazi csapatmunka volt. A lányom, Alíz örömmel segített a dekorálásban – tette hozzá.