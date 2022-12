Kétségtelen, hogy a játékpiac legerősebb időszaka már novemberben elkezdődik és egészen karácsony napjáig tart. Becslések szerint a boltok éves forgalmuk felére a karácsony előtti két hónapban tesznek szert.

A megyeszékhelyen működő Okos Játékok Üzletében számtalan társasjátékkal és fejlesztő játékkal találkozhatunk.

– Ilyenkor, ünnepek előtt körülbelül 15 és 20 ezer forint között vásárolnak a családok – árulta el hírportálunknak Veresegyházi Károly és Földes Brigitta, az üzlet munkatársai. – Sokan még tartanak a társasjátékoktól, így személyre szóló ajándékot keresnek. Viszont az együttlét és az ünnep különleges hangulatát maga a játékkal töltött önfeledt mulatság is megerősíti. Sokféle társasjátékot tudunk ajánlani a családoknak, akik szíves örömest vásárolnak belőlük.

A közös játék összehozza a családot, miközben a gyerekek észre sem veszik, hogy játszva tanulnak és fejlődnek.

– Számtalan társasjátékot ajánlunk, bárkinek szívesen segítünk válogatni, aki betér hozzánk. Igen élvezetes társas például a Links, mely egy behelyettesítő társasjáték, ehhez hasonló a Dobble is, ami igen népszerű a gyerekek körében – árulta el hírportálunknak Majoros Andrea üzletvezető.

A szülők többsége igyekszik megfelelő minőségű játékot vásárolni gyermekének, azonban akadnak olyanok, akik az utóbbi években már csak online keresgélnek.

– Már elkezdtem nézegetni a játékokat karácsonyra, és ahogy előre sejtettem, más termékekhez hasonlóan ezek is drágultak. A sajátomon kívül számos rokongyermeknek vásárlok ilyenkor. Az utóbbi években internetről, egyszerre rendeltem meg a kiszemelt darabokat, ilyenkor pedig több tízezer forintot is fizettem. Idén is azt tervezem, hogy online veszem meg a játékokat, ugyanis nem szeretem az ilyenkor zsúfolt boltokat. Egyelőre azt látom, hogy egyes termékek három-négyezer forinttal drágábbak, mint tavaly, de azért ki lehet fogni akciós termékeket is – zárta szavait a szolnoki Kiss Ildikó.

Sokan a használt termékek piacán is nézelődnek, hátha kincsekre találnak. Egy szolnoki édesanya, Rónai Ágota például erre esküszik.

– Természetesen nálunk is készült lista a Jézuskának, a gyerekeim felsoroltak jópár játékot, amit szeretnének karácsonyra. Ha mindet összeszámolom, több tízezer forint kiadással számolhatunk – mesélte Rónai Ágota.

– Egyrészt megbeszéltük a gyerekekkel, hogy mindent nem kaphatnak meg, másrészt igyekszem szemfülesnek lenni – folytatta a szolnoki anyuka, aki a közösségi oldalakon szokott nézelődni.

– Ott számos csoport van, ahol gyerekruhákat, játékokat lehet beszerezni, amik bár használtak, de jó állapotúak. Ezek a holmik az egyik gyereknek már nem kellenek, de másoknak szuper ajándékok lehetnek. Én mindenben híve vagyok annak, hogy minél több ideig használjuk az egyes tárgyakat, így bevallom, ajándékot is minden gond nélkül választok így – tette hozzá.