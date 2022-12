A Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda több diákja is bejutott a Szolnoki Kreatív Technikum és Szakképző Iskola által meghirdetett kreatív divat rajzpályázat második fordulójába. A hetedik osztályból Pócsi Brigitta és Fodor Hajnalka, a nyolcadikosok közül Hodosi Henrietta, Kabai Zita Csenge és Nagy Éva Mária is jól szerepelt a versenyen. A ruhákból divatbemutatót is terveznek tavaszszal. A diákok felkészítő nevelője Páncél Tímea volt.