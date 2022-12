A Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon című TOP-os pályázatnak köszönhetően megtörtént a Bacsó Nándor utcai buszforduló, a kapcsolódó járdaszakaszok, és a Balogh Béla utcai parkoló felújítása, és egy új szakasszal bővül a városi kerékpárút-hálózat, bicikliút létesült az indóház és a Hetényi Géza Kórház között. A projekthez kapcsolódóan a kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampányt bonyolít le az önkormányzat az elkövetkezendő hónapokban. Ennek első elemeként kedd délután az Adventi Faluba érkező bringás Mikulás, a „Bringulás” láthatósági mellényt osztogatott.

– A városban most 1,4 kilométerrel bővült a bicikliút, így most már közel 60 kilométer kerékpárútja van Szolnoknak – emelte ki Szalay Ferenc polgármester a helyszínen tartott tájékoztatóján. – Több oka is volt, hogy ezt megépítettük. Egyrészt egyértelműen egészségesebb kerékpárral közlekedni, másrészt, a környezetvédelem, természetvédelem, a környezetszennyezés kérdését akkor lehet jól kezelni, ha nem használjuk a fosszilis energiát, ezért is fontos, hogy minél többen közlekedjenek kerékpárral. Vannak különféle kerékpáros programok is a városban, működnek kerékpáros egyesületek, a triatlon szakosztály még világbajnok kerékpárversenyzőkkel is büszkélkedhet, így kijelenthetjük, hogy Szolnok kerékpárosbarát város.

A polgármester azt is megjegyezte, bár látszik, hogy sokan bicikliznek, a benzinárstop ellenére sem csökkent a gépjárművek száma a városban. Ezért is fontos minél többször hangoztatni, hogy üljünk kerékpárra. A közlekedés oktatására is hangsúlyt helyeznek, ezt a célt szolgálja a Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában építettek közlekedési park is.