Csak úgy nyüzsög az ünnepek előtt Tiszabő központja, ottjártunkkor ugyanis éppen piacnap van. Hamar elkelnek a színes karácsonyfadíszek, és készül egy nagy adventi koszorú is a helyszínen. A kirakodóvásár mögött a jelenleg még tesztüzemmódban működő új közkonyha, szomszédságában pedig a kívülről már teljesen kész bölcsőde magasodik.

Tavasszal kezdték építeni, a közel hatszáz négyzetméter alapterületen két tágas csoportszoba, öltözők, egy korszerű melegítő- és tálalókonyha, valamint egy hatalmas, színes csempékkel díszített mosdóhelyiség is elfér.

– Jelenleg már a belső burkolási munkák zajlanak, így az eszközbeszerzés, vagyis a bútorok, játékok megvásárlása is elindulhat hamarosan. Kint épül nagy terasz is, melyet napvitorlák árnyékolnak majd. Az udvarról éppen rálátni a Tiszára, vagyis a gyerekek egy csodálatos környezetben nevelkedhetnek majd – vázolta a jövőt a most még üres épületben Tasi Krisztina, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi programvezetője.

A szeretetszolgálat 2016 óta van jelen a település életében, azóta szinte minden oktatási intézmény működtetését átvették. A bölcsődére az önkormányzattal együtt, konzorciumban pályáztak, és nyertek közel háromszázhetven millió forint vissza nem térítendő támogatást. A huszonnyolc férőhelyes intézményre nagy szükség van, ugyanis a lakosság harminchat százaléka tizennégy év alatti, ezzel a statisztikával nemcsak a megyében, de az Észak-Alföld régión belül is az első helyen áll, mint legfiatalabb település.

A születések száma is igen magas, évente körülbelül hetven gyermek jön világra a kétezer lelkes faluban.

– Az elmúlt időszakban több szülő is jelezte azt, hogy ha a gyereket elhelyezhetné bölcsődében, el tudna menni például a környező településekre is dolgozni, akár magasabb bérért – mondta a programvezető. Hozzátette, a gyermekfelügyelet hiánya miatt a munkanélküliség elsősorban a nőket érinti a településen.

– Nagyon nagy segítség lesz az anyukáknak, hogy a kicsiket el tudják majd helyezni. Fontos, hogy ez a bölcsőde nemcsak gyermekmegőrző lesz, hanem különböző fejlesztőfoglalkozásokon is részt vesznek majd. Így a kedvezőtlen szociális körülmények között élő gyermekek korábban kapnak minőségi ellátást, mellyel egyrészt az egészségi állapotuk, másrészt a mentális fejlődésük is kedvezőbb irányt vesz – hangsúlyozta a szakember.

Tiszabőn a három év alattiakat jelenleg a Biztos Kezdet Gyerekház fogadja, ám kizárólag szülői felügyelettel. A bölcsőde építése várhatóan decemberben fejeződik be, ezután kezdődnek majd az engedélyeztetési folyamatok, így jövő ősztől a tervek szerint megnyithatja kapuit a legkisebbek előtt.