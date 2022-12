Rendben lezajlott a szüret a térség földjein. Ahogy a munkálatok elején Barcza Gábor borász elmondta: a szemek bár nem nőttek túl nagyra a csapadékhiány miatt, az ízek viszont így koncentráltabban jelentkezhettek.

– Szép, egészséges volt a termés. A cukorfokokat is megfelelőnek találtuk a szüretkor, a savak néhány fajtánál egy picit szerényebbek voltak a meleg miatt. Már nyár végén bíztunk, hogy a beltartalom jó lehet.

Azt gondolom, hogy a kevesebb csapadék nem hígította fel az anyagokat, koncentráltabbak az ízek – fogalmazott a borász.

Márton-napra el is készültek az új borok, szakértőket invitáltak az első kóstolásra, majd egy nappal később a nagyközönség köreiben is debütáltak az italok.

– A favorit idén az Irsai Olivér, amit legkorábban, augusztusban szedtünk. Ez egy illatos muskotályos fajta, kellemes és intenzív aromákkal.

Nagy kedvenc még a turán, ami magas alkoholtartalommal készült, a színe olyan sötét, hogy még a poharat is befogja.

– A mi környékünkön nem jellemző egyébként ez a fajta, csak néhányan termesztjük, de az első borok nagy jövőt jósolnak neki, főleg most, hogy a szakma is pozitívan bírálta – vélekedett.

A többi vörösbornak még két-három hetet érni kell, derítések, fejtések vannak hátra. Ígéretesnek tűnik a kékfrankos rozé is, ez utóbbit a tapasztalatok szerint a fogyasztók is kedvelik.

– A szüretet kövidinkával fejeztük be október második felében, már palackozható, a laboreredmények is megérkeztek. Könnyű, beszélgetős bor, jól illik hozzá az alacsonyabb alkoholtartalom és a kellemes gyümölcsösség. Meglepő, hogy már készen van, hiszen ez volt a legkésőbbi, ebben vélhetően az időjárás játszott közre, az, hogy nem volt annyira hideg – magyarázta.

A bordeaux-i fajtákat, így a merlot vagy a cabernet francot eddig nem hozták forgalomba, a kis mennyiség miatt csak a kóstolókon kínálták.

– Ezekből most is kisebb tétel készült, mintegy 100–200 palackra való. A tavalyi újdonság, az országban is egyedülálló piros szlankából viszont a korábbiakhoz képest nagyobb mennyiséggel számolhatunk – tette hozzá Bar­cza Gábor.

A szakember bízik abban, hogy a népszerűnek ígérkező Irsai Olivér-ültetvény mihamarabb termőre fordul, hiszen a piacon ez is igen kedveltnek bizonyult.