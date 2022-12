– Sokan vallják, hogy a finom borok elválaszthatatlanok a finom ételektől. Hogyan kapcsolódik ez a két dolog, az étel és az ital egymáshoz?

– A szüret és az azzal járó jó hangulat története igen régre nyúlik vissza a történelemben. Ha csak az Ószövetséget vesszük figyelembe, több mint kétszázszor szerepel benne a bor, mint kifejezés. Már akkoriban is ezzel fejezték ki örömüket az emberek. És ez ma is igaz: a minőségi bor összehozza az embereket, és magával vonzza a jó beszélgetéseket. Erre pedig mostanában különösen nagy szükség van – gondoljunk csak a korábbi világjárványra, vagy a most is zajló háborúra!

Gyerekkoromban mindig békés karácsonyi ünnepeket kívántak nekem, amit akkoriban sokszor megmosolyogtam, hiszen nem értettem... A jelenlegi helyzetben viszont még inkább átértékelem az említett szavak jelentőségét.

– Ezért azt gondolom, hogy felértékelődött egy meghitt karácsonyi vacsora lehetősége a családunkkal. Az ünnep egyik legfontosabb mérföldköve a szeretteinkkel töltött idő, melynek elmaradhatatlan kellékei a finom, házias ételek, valamint az ezekhez illő borok.

– Milyen fajtákat érdemes az ünnepi asztalra tenni?

– Egy könnyedebb száraz fehérborral, egy vörössel és egy édes desszertborral nem nyúlhatunk mellé. Ha tudjuk, hogy valamelyik rokonunk szereti a bort, érdemes még az összejövetel előtt megtudni, milyen fajtákat kedvel. Az én családomban például egy finom pezsgővel nyitjuk az étkezést, ezt követően a testvérem felbontja a sört, édesanyám kiönti a pálinkát, feleségem konyakot szürcsöl, én pedig bort iszom. Édesapám viszont mindig is fröccspárti volt. Ezzel csak azt szeretném szemléltetni, hogy teljesen mindegy, milyen italt helyezünk az asztalra, a lényeg, hogy szeressük azt!

– Hogyan válasszunk, ha nem vagyunk hozzáértők?

– Ha vendégeket várunk, mindenképp fel kell készülnünk rá, hogy biztosan lesz olyan, aki szereti a bort. Örök szabály, hogy a fehér húsú ételekhez fehér-, a vörös húsok­hoz pedig vörösbor dukál. Ha ezt megjegyezzük, nagyot már nem tévedhetünk. A legtöbb helyen hagyományosan többféle ünnepi étellel találkozhatunk az asztalnál, melyek elsősorban a halászlé, a töltött káposzta, a rántott ponty és természetesen a bejgli. Azt, hogy milyen bor illik az ételekhez, azt a húsok fajtája és azok fűszerezése, illetve a melléjük kínált köretek határozzák meg.

Például ha rántott pontypatkót készítünk, ahhoz elsősorban száraz fehérbort ajánlunk. Azonban ha ugyanebből a halból halászlevet készítünk, aminek eleve van egy paprikásabb ízvilága, akkor az egy lágyabb, vörösebb aromát kíván. A töltött káposztánál mindenképp figyelembe venném azt, hogy savanyú káposztából készül. Így egy savasabb, vagy egy félédesebb bort is elbírhat – a család ízlésének megfelelően.

– Miért fontos ez, az ételek és az italok megfelelő párosítása?

– A vacsoránál harmóniára törekszünk, így ha a megfelelő étel és ital találkozik a szánkban, az megkoronázhatja az élményt. Ha mindenképp szeretnénk az összhangot érezni, főként az ételek fűzerezésére figyeljünk, az ugyanis nagyban meghatározhatja a borválasztást. Kiváló lehet ennek az összhangnak a megkoronázására egy féltve őrzött ital, mely ünneplésre is szolgálhat.