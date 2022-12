Talán nincs is olyan gyerek, aki nem szeretne legózni. De valljuk be, kamaszként, sőt felnőttként is magukkal tudnak ragadni az apró kockák, azok egymásba illesztése, hogy aztán csodálhassuk az elkészült alkotást. A Dániából származó, évtizedek óta töretlen sikerű színes kockákról ráadásul számos érdekességet is lehet tudni, ami még különösebbé teszi az építés élményét.

Így például érdekes információ, hogy 1932-ben egy asztalosmester apuka hulladék faanyagból készítette el a legó ősét. Vagy az például, hogy a dán „Leg Godt” szóösszetételből származik a név, ami annyit tesz: „játssz jól”.

Többek között ezekről is hallhattak azok a telekis diákok, akik nemrégiben a Lego nyíregyházi gyárában tettek látogatást.

– A közgazdasági munkacsoport szervezésében, egy szakmai kirándulás keretében zömében „közgés” csoport vett részt a gyárlátogatáson. A beléptetés után áthaladva a parkon, egy mesterséges tó mellett, valamint életnagyságú legóból épült figurák között sétálhattunk végig. A főépületben egy biztonsági kisfilm megtekintése után, láthatósági mellénnyel felszerelkezve és a telefonokat hátrahagyva követtük a fiatal túravezetőnket. Idegenvezetőnk részletes információkat nyújtott a csoportnak a gyártásról, megfűszerezve a mondandóját érdekesebbnél érdekesebb részletekkel – számoltak be a kirándulásról a diákok az iskola közösségi oldalán.

A fiatalok testközelből ismerkedhettek meg az összetett gyártási technológiával, a munkaszervezéssel, a munkahelyi körülményekkel és a vállalatirányítási elvekkel. Megtudták, hogy a társadalmi felelősségvállalás terén is kiemelkedő munkát végez a Lego-csoport, mind a környezetvédelem, mind a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának megakadályozásában is.

A túra végén kellemesen elfáradva lehetőség nyílt egy közös építésre is, amivel természetesen örömmel éltek a tanulók. Búcsúzóul az élmények mellé mindenki kapott egy kis csomag legót, hogy otthon is folytatódhasson a játék.

Kicsit dán, kicsit magyar: az életnagyságú szürke marha is legóból készült

Jubileumokat is ünnepeltek A Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium idén kettős évfordulót ült. Nemrégiben ünnepelték az iskola 125 éves fennállását, valamint a közgazdasági képzés elindulásának hatvanadik évfordulójára is emlékeztek a közgazdasági munkacsoport szervezésében. Ez utóbbi jeles alkalmat egy rendezvénysorozattal ünnepelte a Teleki, amely tavaly ősszel vette kezdetét, annak keretében voltak egyetemi oktatók által tartott szakmai előadások, vetélkedő, karácsonyi vásár és gyárlátogatás is. A rendezvénysorozat jubileumi ünnepségét egy emléktábla avatása zárta, amelyet a kétszeres telekis öregdiák, Balogh Ibolya képzőművész készített. Az emléktábla hamarosan felkerül a végső helyére, az iskola belső falára.