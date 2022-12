Fontos, hogy az ételkészítéshez mindig megbízható helyről vásároljunk, nézzük meg a csomagolást, ellenőrizzük a termék frissességét – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Vásárlás előtt célszerű összeírni, hogy mire van szükség, és azt is érdemes átgondolni, hogy mit hol fogunk beszerezni. Készüljünk elegendő bevásárlótáskával, zacskóval, kosárral, hogy a különböző élelmiszereket elkülönítve tudjuk hazavinni, mélyhűtött termékek vásárlásánál pedig gondoljunk a hűtőtáskára is – javasolják.

A Nébih szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy ha az üzlethelyiség piszkos, az eladónak nem megfelelő a ruházata, esetleg csupasz kézzel fogja meg a húst, a halat, a felvágottat, akkor inkább keressünk másik boltot.

A termék csomagolására is külön figyelni kell: ha az sérült, szennyezett, ne vegyük meg, még akkor se, ha az ára kedvezőnek tűnik. Az olyan fagyasztott árukat, amelyeknél a csomagolás belül zúzmarás, esetleg a termék egy tömbbé összefagyott, szintén ne vigyük haza, mert az valószínűleg egyszer már felengedett. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy ha a terméket eredeti csomagolásából kibontották, vagy a csomagolás hiányos, esetleg nem fedi be teljesen az árut, ne vegyük meg, mert ilyen esetben az élelmiszer könnyen szennyeződhet, fogyasztása kockázatos lehet.

Zöldség és gyümölcs esetén ránézésre könnyen megállapítható a portéka frissessége. A citrom, narancs héja gyakran kerül a süteményekbe – ezeket a gyümölcsöket alaposan tisztítsuk meg, mielőtt felhasználnánk.

Az ünnepek után pedig járjunk el körültekintően a megmaradt ételek fogyasztásakor – figyelmeztet a Nébih. A hűtést nem igénylő finomságok, mint a bejgli, pogácsa, szinte bármeddig fogyaszthatók, ha megelőzzük a kiszáradásukat. A megszáradt kenyérből pedig csinálhatunk zsemlemorzsát, száraz kifliből mákos gubát, de felhasználhatjuk ezeket fasírthoz, sültek töltelékéhez is, vagy kenyérpudinghoz, felfújtakhoz.