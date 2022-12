– Sajnos a kötelező gépjármű-felelősség biztosítási díjak is nagyon megugrottak az elmúlt hónapokban. Januártól egészen mostanáig rendre kilencezer forintot fizettem az autóm után, a napokban viszont egy értesítést kaptam a társaságtól, melyben az állt, hogy ez a költség jövőre négyezer forinttal emelkedik. E pillanatban 13 200 forintnál járok – számolt be tapasztalatairól a szolnoki Nagy Gergely.

Mint mondta, nyolc éve autózik napi rendszerességgel, de nem látott példát ekkora drágulásra.

– A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) megkötésének napjától kezdve egy éven keresztül él a szerződés – fejtette ki hírportálunkat Tóth Róbert a Bróker Royal Kft. ügyvezetője.

– Mindenkinek azt javaslom, hogy akkor informálódjon, amikor megkapja az évi díjtájékoztató levelét. Ilyenkor ugyanis még ötven nap áll rendelkezésére, hogy átgondolja: marad-e addigi biztosítójánál, vagy kedvezőbbet keres. Az egy éves szerződés lejárta után akár húsz százalékos emelkedés is tapasztalható, azonban ha kellőképp körültekintőek vagyunk sokkal kedvezőbb biztosítással is találkozhatunk. Ezért jómagam minden évben figyelmeztetem ügyfeleimet arra, hogy évente tekintsék át a kínálatot. A legtöbb esetben a meglévő biztosításnál mindig akad kedvezőbb választás, melyet online kalkulátor segítségével, a saját otthonunk kényelméből ellenőrizhetünk.

A gépjármű tulajdonosok körében igen megosztó a váltás, hiszen a legtöbben hűségesek megszokott biztosítójukhoz, nem szívesen hagyják el a járt utat.

Most azonban az infláció, a gazdasági nehézségek miatt egyre többen döntenek úgy, hogy ezen is spórolnának, így inkább vállalják a váltás nehézségeit.

A szakemberek szerint idén többen válthatnak

– Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a gazdaság fellendülésével csökkent az évfordulós biztosítóváltások aránya, nem igazán figyeltek erre az autósok – emelte ki Drahota-Szabó József, a Grupama Biztositó üzleti igazgatója.

– Ennek eredményeként sokan plusz árat fizettek a kgfb díjakra. A mostani, nehezebb anyagi helyzetben ez a trend megfordulhat, erre is figyelnek az autósok, hiszen a kgfb évenkénti ellenőrzésével akár több ezer forintot is spórolhatnak. Azonban nem csak a biztosítóváltás járhat megtakarítással, hanem az is, hogy a megkötött szerződés kedvezményeit is igénybe vesszük.