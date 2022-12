Felhívás 22 perce

Nem lesz állateledel-gyűjtés, segítséget kér a törökszentmiklósi menhely

Legalább egy heti élelmiszer-ellátmány kiesett, mert elmarad az egyik szokásos állateledel-gyűjtési akció ebben a hónapban– erről számolt be közösségi oldalán a törökszentmiklósi Befogad-lak Állatvédelmi Alapítvány. A menhely számára most egy konzerv is nagyon nagy segítség lehet.

Forrás: Illusztráció Fotós: Shutterstock.com

Decemberben elmarad a szokásos havi állateledel-gyűjtés az egyik nagy élelmiszerlánc boltja előtt, ezért segítséget kér a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány. Az ilyen alkalmakkor ugyanis legalább hét-nyolc napra elegendő élelmiszer szokott összegyűlni, ennek hiánya pedig nagy kiesést jelent a mintegy nyolcvan mentett kutyát gondozó menhely számára. Ezért, mint az felhívásukban áll, akár már egy darab konzerv is segít, az adományokat a törökszentmiklósi telephelyen tudják átvenni reggel hét és dél között.

