Országszerte ismertté váltak a tiszabői termékek

Lekvár, savanyúság, szósz és lecsóalap is készül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tiszabői savanyítóüzemében, ahol jelenleg is teljes kapacitással dolgoznak a karácsonyi megrendeléseken. Az ízletes finomságokból a szeretetszolgálat budapesti üzletébe is szállítanak, de az egyik nagyáruház is nagy tételben rendelt a termékekből az ünnepekre.

Gőzerővel dolgoznak karácsony előtt a tiszabői savanyítóüzemben, sok a megrendelés. Fátyol Andrea (balra) és Mága Zoltánné az új címkéket ragasztják a lekvárosüvegekre Fotós: Mészáros János

– Itt vagyunk hátul, éppen csomagolunk... – vezetett bennünket a savanyítóüzem végében álló műhelybe ottjártunkkor Viraszkó Anita üzemvezető. A raktárhelyiségben éppen lázasan zajlott a munka, a dolgozók egy karácsony előtti nagyobb megrendelést készítettek elő az egyik nagyáruháznak. A plafonig érő fémpolcokon színes üvegek sorakoztak, belsejükben a legkülönbözőbb fajta finomságokkal, lekvárokkal, savanyúságokkal, szószokkal. – Amit most készítünk, azok a bazsalikomszószok, csatnik és különböző lekvárok. Három vagy négy fajtát szállítunk ki jelenleg, és most négy megrendelésre készítjük elő a termékeket. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy elég közeli spektrumból, a környékbeli felzárkózó településekről tudjuk beszerezni az alapanyagokat, illetve a közeli tanyákról jutunk uborkához, és a lecsó hozzávalóihoz – sorolta az üzemvezető. Mint elmondta, mivel jelenleg alacsony a létszám – mindössze négyen vannak – és sok a megrendelés, ezért most mindenkinek be kell szállnia a csomagolásba. Éppen ezért már október végén elkezdtek készülni a karácsonyi dömpingre. Van olyan időszak, amikor naponta háromszáznegyven üveg lekvárt is el tudnak készíteni, vegyesvágott savanyúságból pedig akár háromszázat is legyártanak. A dolgozók büszkén mutatták meg az új dizájnt, vagyis, az üvegekre ragasztott feliratos címkéket. A most készített termékek már ebben a megújult köntösben kerülnek a Máltai Manufaktúra Nonprofit Zrt. budapesti boltjába, és a nagy üzletek polcaira. A savanyítóüzem létrehozásához még 2018-ban vásárolt meg egy üresen álló családi házat a szeretetszolgálat, majd alakíttatta át az épületet. A termékekből befolyó összegből a felzárkózó településeken működő műhelyeket tartják fent, vagyis visszaforgatják a programba az értékteremtő munkából származó bevételt. Megéri jól dolgozni Tiszabőn, sokszorosára emelkedhet a bér A tiszabői savanyítóüzemben dolgozók korábban közfoglalkoztatottak voltak, akiket a Máltai Manufaktúra 2020 és 2021-ben vett át, alkalmazottként. – Itt is megvan az a jól bevált motivációs gyakorlat, hogy közfoglalkoztatottként kezdtek, majd felvette őket a szeretetszolgálat, ahogy a többi intézményünkben is erre törekszünk. Így kialakul egy ranglétra, ami arra ösztönzi a lakosságot, hogy részt vegyen, és jól teljesítsen a különböző programokban. Ők, akik itt a savanyítóüzemben dolgoznak, a napi nyolc óráért már a garantált bérminimumot kapják – mondta Tasi Krisztina, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának helyi vezetője.

