Nagy volt a sürgés-forgás szerda délelőtt a szolnoki városháza udvarán. Csomagokat pakoltak, osztottak el, és szállítottak ki a város szegregátumaiban élő, nehéz sorsú családjainak az önkormányzat dolgozói, valamint az érintett területek képviselői. A Tücsök és a Hangya útiak például 46, tartós élelmiszercsomagot, valamint gyermekjátékokat tartalmazó dobozokat kaptak.

Rengeteg csomagot pakoltak be az autókba szerda délelőtt a városháza udvarán, melyet rászoruló családok kaptak meg

Fotós: Mészáros János

– Mint minden évben, karácsonykor szerencsére adakozóbbak az emberek, és valóban, akad nem is egy olyan család a látóterünkben, ahol elképzelhető, hogy éppen ezek a tartós élelmiszerek alkotják majd a karácsonyi menü hozzávalóit, a dobozokban rejlő játékok pedig az idei ajándékot a gyermekek számára. A két utcában szinte mindenki több gyermeket nevel, és egy-két nyugdíjas család is van. Mi is minden évben gyűjtünk adományt. Tavaly a Verseghy Ferenc Könyvtár segítségével például játékokat és könyveket, most pedig rengeteg magánembertől érkezett felajánlás, valamint a Fidelitastól, és Rehó János képviselőtől is kaptunk ruhaadományokat, melyeket a tegnapi nap során osztottuk szét. Készültünk karácsonyi édességcsomaggal is a gyerekeknek, akik láthatóan nagyon örültek ezeknek – mesélte Csilleiné Mága Erika, a Hangya úti közösségi ház vezetője.

A közel 200 tartós élelmiszercsomagot és a mintegy 100 játékot tartalmazó dobozt a város öt szegregátumába szállították ki, a Motor, a Tücsök és a Hangya, a Besenyszögi és a Katona József útra, valamint a Családok Átmeneti Otthona is kapott harminckét darabot. Az önkormányzatnak nem ez volt az első adományosztó akciója az idei karácsony előtt, több száz rászoruló részesült a napokban valamilyen figyelmességben.

– Azt gondolom, hogy mindenki, aki rászorul, megkapja majd a lehetőségét annak, hogy karácsony táján ajándékhoz jusson. Ebben rengeteget segített a Roma Önkormányzat, a Humán Szolgáltató Központ és az Ökumenikus Segélyszervezet. Így biztos vagyok benne, hogy minden érintettnek egy kis boldogságot tudunk okozni – mondta a helyszínen Szalay Ferenc polgármester.

A csomagokat az adott terület közösségi házában, vagy szolgáltató központjában vehetik majd át az érintettek.