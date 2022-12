Egyre többször felmerül a városban, szükség lenne a térfigyelő rendszer fejlesztésére. Sallai R. Benedek polgármester arról számolt be, hogy egy fejlesztési program keretében az önkormányzati ciklus végéig 76 kültéri kamerát szerelnek fel.

„Ebből egy tucatnyi már most a külterületre vezető útjainkat figyeli. 12 frekventált helyen eddig is működött, de az elmúlt hetekben a fejlesztő cég újabb fix kamerák létesítésén dolgozott, így jelenleg már több mint 30 kameránál tartunk – mondta a polgármester, aki kitért arra is, hogy a városban történt „csínytevések”, lopások sok bosszúságot okoznak. A bővülő kamerarendszerrel remélhetőleg ezek száma is csökkenni fog.