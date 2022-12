A Kertvárosban is elkezdtek nyiladozni a fénylő adventi kalendárium ablakai. A megyeszékhely városrészében immár harmadik alkalommal szervezik meg a közösségformáló kezdeményezést, december 24-ig minden nap felvillan az ünnepi fény és az aktuális szám a városrész valamelyik portáján. A program népszerűségét mutatja, hogy idén már van olyan nap, amikor három ablakot is díszbe öltöztetnek. Idén újdonság, hogy azok is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, akik nem díszítenek ablakot.

A feldíszített ünnepi fényeket, díszeket, a postaládába dobott karácsonyi üdvözlőlapokkal köszönhetik meg egymásnak a városrészben élők.