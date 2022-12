– Ez az első változata a Ford Tranzitoknak, melyet a Ford Taunusból fejlesztettek ki, de, még az utóbbi motorja van benne – mutatta narancssárga színű veterán járművét Lukács Alajos, aki feleségével, tizennégy éves ikerunokáival, és egy 1973-as Ford Tranzittal érkezett a felvonulásra, a Marfűi Művelődési Központ előtti gyülekezőhelyre. Mint elmondta, a közel ötven éves járművet néha még mindig használja a többgenerációs család.

– Amikor valamit szállítanom kell, akkor használom, de egyébként hobbi autó. Tíz éve vásároltam Szegedről, ugyanis akkorra már megszülettek az ikerunokáim, háromgenerációs család vagyunk, vagyis, hatan lettünk. Az volt a célom, hogy minimum hat személyes autót vásároljak, ami veteránkorú, és benzines. Ez az autó mindennek megfelelt.

Mindent szeretek ami a régmúlt időben készült, vagy arra emlékeztet. A veterán autókat azért, mert azt látom, hogy elődeink, akik ötven évvel ezelőtt megkonstruáltak egy ilyen járművet, egyszerű, átgondolt megoldásokkal olyan tartós gépeket építettek, melyek a mai napig működnek

– vélekedett Lukács Alajos, aki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Veterán Autós-motoros Klub titkára is.

Közben, különleges dudaszó kíséretében begurult a parkolóba egy feldíszített taxi, de nem akármilyen. Patus László egyenesen Kecskemétről érkezett régi Daciájával. Az autó hátuljából nem hiányozhatott a bólogató kutya sem.

– Úgy gondoltam, hátha lesz ebben a jó időben fuvar, de csak lejben lehet fizetni, mert ez román taxi – mondta nevetve a vetrán autókat gyűjtő férfi.

– Egy öreg motorral kezdtem, ma már tizenhárom veterán járművem van. Lassan ez már nem is szenvedély, hanem szinte betegség. Már nem is tudom tárolni, egy részük a fiamnál áll. Fel is újítom ezeket a régi járműveket. Vannak Trabantjaim, Kispolskik, Mercedesek. A legidősebb autóm egy Skoda Karaván, amelyen most dolgozom, az ötvenöt éves – mesélte.

A mellette álló keki zöld Wartburg színe sem véletlen. Tulajdonosa ugyanis, aki a találkozó egyik szervezője, tankokat épít ezekből a régi autókból.

– Ez a Wartburg úgy került hozzám, hogy tankot kartam belőle építeni, amit Airsofthoz (ártalmatlan, légfegyverekkel játszott hobbi-sporthoz-a szerző) használtam volna. De annyira jó állapotban volt, hogy sajnáltam volna átalakítani. Eddig két tankot építettem, szintén Wartburgból, de van még egy UAZ-om, és egy Trabantom is, utóbbit rendbe szeretném tenni, és használni is – fogalmazott Jancsó Pete Roland, aki Kengyel Évával szervezte meg az eseményt.

– Úgy gondoltuk, hogy idén még megpróbálunk egy kis ünnepi hangulatot varázsolni a veterán autók segítségével. Sajnos egy kicsit nehezebb ilyenkor a szervezés, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy a tulajdonosok nagyon próbálnak vigyázni a járművekre, így ilyenkor már elteszik ezeket a különleges autókat téli pihenőre. Abban bíztunk, hogy néhány környékbeli veterán autós eljön erre a rendezvényre, ami attól adventi, hogy feldíszítették az autót karácsonyi dekorációkkal, vagy maguk a tulajdonosok öltöztek be. Emellett a települések központjában felállított karácsonyfáknál, betlehemeknél állunk meg, ahol mindegyikhez elhelyezünk egy jelképes ajándékot, valamint szaloncukrot is osztunk, fotózkodási lehetőséget biztosítunk – sorolta Kengyel Éva, társszervező.

A veterán járműveknek már a gyülekezőkor akadtak csodálói. Katona Júlia párjával, és kislányukkal, Köteles Flórával tekintette meg az autókat.

– Mindig megnézzük a veterán autós találkozókat, nyáron is voltunk. A gyerek nagyon élvezi ezeket a felvonulásokat, ezért jöttünk – mondta az édesanya, Júlia.

A Zsigulikkal kiegészült karácsonyi konvoj ezután Marftű, Tiszaföldvár és Cibakháza központjaiban állt meg, majd elheyezték a jelképes meglepetéseket a karácsonyfáknál. A veterán autósok nem csak megjelenésükkel, de a nézelődőknek ajándékba adott apró figyelmességekkel is ünnepi hangulatot varázsoltak a településeken aranyvasárnap délelőtt.