1. Esélye sem volt a házaspárnak, miután felvették az ismeretlen stoppost Kisújnál

A Szolnoki Járási Ügyészség kisebb értékre, több közokirat és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat azzal a 25 éves törökszentmiklósi lakhelyű férfivel szemben, aki 2022 nyarán, az út szélén stoppolva indult Szolnokra, majd az őt felvevő sofőrt az úton meglopta.

2. Elképesztő felvételeken örökítették meg a Tiszában nyugvó hajóroncsokat

A Dunán még évtizedekkel a háború után is van mit keresni a folyó medrében. Bár a hajózási útvonalat amint lehetett, azonnal megtisztították a hajó- és hídroncsoktól, még napjainkban is hevernek ilyen emlékek többek között megyénk folyójában, a Tiszában is.

Fotós: Mészáros János

3. Két éven át hátborzongató megoldással lopta az áramot egy férfi Jászapátin

A Jászberényi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el lopás megalapozott gyanúja miatt egy 28 éves jászapáti lakos ellen. A férfi 2020. augusztus 5. és 2022. szeptember 14. között otthonában illegálisan vételezett áramot oly módon, hogy korábban, az áramszolgáltató által levágott villanyvezetéket lakásába visszakötötte.

Forrás: police.hu

4. Emberi maradványokat is találtak a hetvennyolc éve lezuhant bombázó mellett

Négy évvel azt követően, hogy 2018 augusztusában az akkor is sekély vizű Duna Csepel-szigeti szakaszánál egy 1944-ben lezuhant B-24 Liberator típusú amerikai bombázórepülő roncsdarabjaira bukkantak arra járók, idén nyáron e gép újabb részeit sikerült kiemelni az ugyancsak alacsony vízállás miatt. A roncsokat vizsgáló szakemberek – köztük a szolnoki Magó Károllyal – ezúttal emberi maradványokat is találtak.

Forrás: Beküldött fotó

5. Gerendára akasztott férfit találtak egy rákóczifalvi melléképületben a rendőrök

A Szolnoki Rendőrkapitányság két járőrparancsnoka, Szelindi Ádám és Huszka Norbert rendőr törzsőrmesterek szeptember 12-én hajnalban megjelentek egy rákóczifalvai ingatlannál, mivel elrendelték az ott lakó 64 éves férfi elővezetését. A két rendőr végül a melléképületben talált rá a férfira, aki megpróbálta felakasztani magát egy gerendára, elkerülve ezzel a börtönbüntetést.