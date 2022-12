– 314 millió forintból újulhat meg a város piaca. A pályázati forrásból az önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény Kossuth téri és Tamási Áron utcai telephelyének két épületét korszerűsítik – közölte hírportálunkkal az abonyi polgármesteri hivatal sajtóreferense.

Lőrinczy Veronika hozzátette, a mintegy tíz évvel ezelőtt megépített piaccsarnok fontos szerepet játszik a település életében. Ám azt korábban – az országos főútnak számító – Szolnoki úttól jelentősen visszahúzva építették fel.

Előtte egy nagy terület foglal helyet, amely jelenleg kissé elhanyagolt képet mutat. Ugyanakkor középületek szomszédságában fekszik, tehát minden potenciálja megvan ahhoz, hogy méltó helyszínné váljon.

– A településnek ez a része gyakran ad helyet kitelepülő bolhapiacnak, de ennek sem épített, sem elméleti keretei nincsenek kialakítva. Az alkalmi árusok ad-hoc területhasználata pedig zavaros képet mutat. Ezen események közti időben egy sivár, alulhasznált, városközponti fekvéséhez képest méltatlan látványt nyújt – folytatta a szóvivő, aki arra is kitért, hogy a térség lehetőséget ad arra, hogy a város egy rendezett és szabályozott termelői piacteret hozzon létre. A téren a település által gyártatott egyedi, rakatolható elárusító asztalokból képeznének termelői elárusító zónát.

Megvilágítását három sorban telepített napelemes fényvetőkkel oldják meg, illetve ezen oszlopok egyben igazodási pontok is lesznek.

– Nagyon fontos a termelői piacok esetében, hogy bizonyos késztermékeket kóstoltassanak is a vevőkkel, hiszen a feldolgozott árunak mindig nagyobb az értéke. Ehhez az elárusító terület mellett bevonnánk a park további részeit is. Az itt kialakított gyep, kiemelt gyep és fás területek kiváló alkalmi fogyasztóhelyet jelenthetnek a helyi árusok termékeinek. Ezzel egy olyan kellemes és Magyarországon egyelőre ritkaságszámba menő, de Európában már jól bevált kompozit őstermelői piac jöhet itt létre, amely még akár a szomszédos települések vásárlóinak érdeklődését is felkeltheti – tudtuk meg. A terület termelői piac zónájában lehetőséget adnak továbbá kis eladópavilonok időszakos felállítására a fő út (Szolnoki út) felőli szakaszon.

– A piacfejlesztés Abonyban három ütemben valósul meg. Most az elsőre kaptuk meg a támogatást, mely a piac külső környezetének, a csarnok előtti térnek a felújítását tartalmazza – emelte ki Lőrinczy Veronika.