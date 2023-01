Idén is változatos programokkal várja a kisgyermekes családokat a könyvtár gyermekrészlegében működő Bababirodalom. A közösségi tér a szülőknek és a piciknek is egyaránt tartalmas kikapcsolódási és találkozási lehetőséget biztosít.

– Kéthetente új témával, meghívott vendégekkel színesítve tartjuk az ölbeli mondókás-éneklős foglalkozásokat. Ezeken igyekszünk a családi élet minden területét megbeszélni, az anyukák megoszthatják egymással a gyermekneveléssel kapcsolatos tapasztalataikat is. Ebben az évben első alkalommal január 18-án 10 órakor találkozunk, amikor vendégünk, Baginé Gavaldik Lívia pszichológus a családi szerepekben történő változásokról osztja meg gondolatait – mondta el érdeklődésünkre Baranyiné Csomor Katalin közművelődési szakember, könyvtáros. Kiemelte a kezdeményezés közösségformáló szerepét, hiszen a foglalkozásokon kívül is szívesen szerveznek különböző programokat. Legutóbb például a falukarácsonyi ünnepséget színesítették családi énekléssel, de bábelőadást is tartottak már a falunapon.