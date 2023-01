– Hogy látja, melyek most a legfontosabb feladatai?

– Mivel egy időközi választáson vagyunk túl, azaz 2024-ben ismét voksolhatunk, ezért elsősorban a már futó pályázatok befejezésére helyezzük a hangsúlyt. Ezzel ez az évünk el is telik. Kulcsfontosságú projektjeink közé tartozik a közösségi házunk felújítása, ahol a munkálatok nagy része már véget ért. Terveink között szerepel az épület környezetének rendbe tétele is. Kerítést készítenénk és egy parkolót építenénk a területen. Ezek megvalósításához azonban még nincsenek meg a szükséges források. Folyamatban lévő projekt viszont a Dózsa György utca és a Gerjén átívelő gyalogos híd járdával történő összekötése. Itt a kivitelezőt már kiválasztottuk, hamarosan el is kezdődhet a munka. Ezenfelül mellékhelyiség és szemétlerakó elkészítését ütemeztük be a temetőben, itt is kiválasztottuk a kivitelezőt. Saját erőből valósítanánk meg az Árpád-emlékmű teljes felújítását.

A beruházás annál is inkább indokolt, mivel körülbelül húsz éve nyúltak hozzá utoljára a területhez, és az obeliszk nagyon rossz állapotban van. A helyszínen egy nagy székelykapu található, amelyet szintén renoválni kell

– Két évvel ezelőtt égett le a községháza melletti kazánház és raktár. Helyreállítják a leromlott épületet?

– A Magyar Falu Program 10 milliós forrása rendelkezésre áll, a bontás már befejeződött, új lemezborítást kaphat a helyszín. Célunk, hogy géptároló legyen itt, a kazánházat már nem telepítjük vissza.

– Sokakat foglalkoztat a Kőröstetétlent Szolnokkal összekötő út állapota...

– Mint ismert, a Pest vármegyei oldalon már helyreállították az útszakaszt, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei oldalon viszont még mindig várat magára a munka. Holott nemcsak Kőröstetétlen számára, de a környező falvak és városok szempontjából is rendkívül jelentős útról beszélhetünk. Elég, ha csak azt vesszük alapul, hogy tőlünk 12 kilométerre található a szolnoki ipari park, ahol sokan dolgoznak. Hasonló távolságra van a tószegi kerékpárgyár is, ide ugyancsak sokan járnak. Nem győzzük hangsúlyozni, mennyire fontos lenne számunkra, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei oldalon is előrelépés történjen.

– A falu központjának látványos színtere a szabadidőpark, amelyet időről időre bővítenek. Mi várható ezen a területen?

– Mindenképpen folytatjuk a korábban megkezdett munkálatokat. Kihagytunk egy területet a parkban, ahol egy kispályás grundot szeretnénk kialakítani. Ez lesz a soron következő feladatunk.

– Néhány éve híre ment, hogy Kőröstetétlenen fillérekért lehet telket vásárolni. Akkor a község ezzel a lépéssel ösztönözte a letelepedést.

– Most már nem nagyon kell motiválni a beköltözést. Az elmúlt években jó néhányan érkeztek ide a környező településekről. Legutóbb például Kecskemétről érkeztek, de Szolnokról is sok család választott bennünket. Mára elmondhatjuk, hogy a megyeszékhely lett az első számú „küldőterület”. Örülünk annak, hogy gyorsan elkelnek az eladó ingatlanok.

Amit optimális ár-érték arányban hirdetnek, az szinte azonnal gazdát cserél. Óriási eredményként értékeljük, hogy nem fogyatkozunk, a népességszámunk ugyanis stagnál.

– Hány tagú testület látja el a döntéshozói feladatokat?

– A polgármesterrel együtt öt tagot számlál az önkormányzatunk. Egy bizottságunk van, amely valamennyi ügykört lefed. A zökkenőmentes átmeneti időszakért köszönet illeti Szerdai Károly alpolgármestert, dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyzőt és a hivatal valamennyi dolgozóját.