A héten ebben a témában is egyeztettek Mezőtúron, ahol több hasznos javaslat is megfogalmazódott.

– Az a célunk, hogy a felelőtlen gazdákkal is megértessük: az állattartásnak fontos szabályai vannak, melynek be nem tartásával adott esetben másokat is veszélyeztetnek és rengeteg szenvedést okoznak a házikedvenceknek – olvasható Szűcs Dániel facebook-oldalán.

A polgármester azt is elmondta, ha a figyelemfelhívó intézkedések és jelzések nem vezetnek célra, akkor még szigorúbban szankcionálni kell a felelőtlen állattartókat.

A jövőben a város honlapján is kiemelt helyre kerülnek a kóbor állatok fényképei ezzel is segítve, hogy a házikedvencek mihamarabb visszakerüljenek a tulajdonoshoz, vagy új gazdára találjanak.

A település szoros együttműködésben áll a helyi állatvédő egyesülettel, amely folyamatosan segít az elkóborolt állatokon.