Tudatos pályaválasztás vezette a jászberényi Németh Balázst a Cambridge-i Egyetemre, ahová négy évvel ezelőtt érkezett meg.

Általános iskolai tanulmányait a Bercsényi Miklós Általános Iskolában kezdte, majd felvették a Lehel Vezér Gimnázium nyolcosztályos tagozatára. Sok minden érdekelte, a természettudományos tantárgyaktól kezdve a magyar, a történelem és idegen nyelveken át egészen a zenéig. A Palotásy János Zeneiskolában ötéves korától hegedülni tanult.

Nyolcadik osztályos volt, amikor egyértelművé vált számára, hogy a matematika, fizika és informatika világában szeretne jobban elmélyülni. Tehetsége kibontakoztatása érdekében jelentkezett a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium speciális matematika tagozatára, ahol 2018-ban kitűnő eredménnyel érettségizett. Ugyanebben az évben a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián (IPhO) ezüstérmet szerzett. Sikeréért Jászfényszaru önkormányzatától megkapta a „Tiszteletbeli jászfényszarui diák” címet.

A fiatal kutató a Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE) meghívására nemrég Cambridge-i élményeiről tartott vetített képes előadást a Rimóczi-kastélyban.

– A gimnáziumban több felsőbb évfolyamos diáktársamról hallottam, akik az angliai egyetemre mentek továbbtanulni. Az ő példájuk motivált, hogy talán nekem is van esélyem, így 2017-ben beadtam a jelentkezésem. Szüleim mindenben támogattak, s ezért nagyon hálás vagyok. A felvételi eljárás hosszadalmas volt, több szakaszból állt és végül sikerrel zárult. Az érettségi után a Cambridge-i Egyetemen, a Trinity College-ban kezdtem meg felsőfokú tanulmányaimat matematika szakon – idézte fel a kezdeteket Németh Balázs, majd prezentációjában felelevenítette az 1209-ben alapított egyetem történetét.

Az intézmény különböző kisebb college-ok, magyarul kollégiumok együtteséből áll, melyek nemcsak szállást biztosítanak a hallgatóknak, hanem a közösségi élet fontos színterei is. A beilleszkedést az idősebb diákok hasznos tanácsokkal, különböző programokkal segítik.

– A Cambridge-i Magyar Diákok Baráti Köre élénk társasági életet folytat az egyetemen. Ennek a közösségnek első évben az esemény-szervezője, majd a következő évben az elnöke voltam. A járvány miatt sajnos nem tudtunk rendezvényeket szervezni, az egyetemen távoktatást rendeltek el. De nemcsak a pandémia, hanem a Brexit is sok problémát okozott.

Az utóbbi tíz évben a magyar diákok számára is kinyílt a világ, egyre többen kezdtek el Cambridge-ben tanulni.

– Amíg Nagy-Britannia az Európai Unió tagja volt, addig a magyar fiatalok ugyanazokkal a kedvező feltételekkel tanulhattak kint, mint a brit diákok. Ez azonban 2021 óta megváltozott, most már az európai tanulókra is a nemzetközi díjszabás vonatkozik és a brit diákhitel felvételére sem jogosultak – beszélt a változásokról Balázs.

Azt is megtudtuk, hogy a tanulás mellett Cambridge számos lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, feltöltődésre is. A diákok és a turisták egyik kedvelt programja a hajókázás a várost átszelő Cam folyón, mely során felfedezhetik a több mint nyolcszáz éves egyetem ikonikus épületeit, nevezetességeit is. A gótikus falak között rendezett hangulatos díszvacsorák, kerti partik, evezős versenyek, koncertek és nagyszabású éjszakai bálok a társasági életet gazdagítják, és felejthetetlen élményt adnak.