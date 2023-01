Szerdától háromnapos ingyenes ruhaosztást szervezett Tiszajenő önkormányzata a művelődési házban. Szerdán és csütörtökön egész nap, pénteken pedig 9-től délig válogathatnak az érdeklődők a szolnoki Karitásztól kapott adományból.

Virág József polgármestertől megtudtuk, a ruhaosztást már nagyon várták a helyiek, többen is érdeklődtek korábban, hogy mikorra várható. Az adományban nagyon jó minőségű holmikat is szoktak kapni, így ezek igen kelendők. A ruhanemű mellett cipők vagy például függönyök is szoktak érkezni. Csak az a néhány dolog nem talál gazdára találni, ami esetleg már elnyűtt állapotban érkezik vagy nagyon divatjamúlt.