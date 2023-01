– Csodálatos dísztányérokat kapott ajándékba a város, az egyedülálló darabokat 18 karátos arannyal keretezték. A festett, míves termékeken megelevenednek Abony gyönyörű épületei – avatott be a részletekbe a városháza sajtóreferense. Lőrinczy Veronika elmondta, nagy öröm számukra, hogy adományként kapták meg a becses darabokat, melyekért ezúton is szeretnének köszönetet mondani a felajánlónak, Godó Beátának.

Mint megtudtuk, az évekkel ezelőtt készült tányérok egykori ajánlójában az olvasható, hogy Palos Gábor porcelánfestő művészt Abonnyal megismerkedve azonnal megihlette a hely szépsége.

„Ennek eredményeképpen olyan különleges, porcelántányérokra festett képeket alkotott, amelyek a település lakosainak szívéhez szólnak. A művész finoman dolgozta ki a kiválasztott motívumokat: a részletkidolgozáshoz való érzéke és tiszta rajzolótehetsége garantálja az eredmény kiváló minőségét. Abony újjáéled ezeken a gyönyörű rajzokon.”– szól az ajánlás.

Kérdésünkre, miszerint a nagyközönség is láthatja-e majd a csodás darabokat, Lőrinczy Veronika úgy tájékoztatott: a porcelánok egyelőre a polgármesteri irodában kapnak helyet mint relikviák.

– Lehet, hogy új vitrines szekrényre lesz szükség, hogy minél többen láthassák ezeket a szép alkotásokat. Mindenképpen módot találunk arra, hogy méltó helyen legyenek láthatók mindenki számára – közölte.

A referens ezután arról számolt be, hogy a település életében mindig is kiemelt helyet foglaltak el a város emblematikus épületei. Páratlan épített örökségből ugyanis nincs hiány, ódon kúriák és udvarházak utalnak ma is a régmúlt időkre.

– Elmondhatjuk, hogy a közelmúltban nagyon sok műemlékünk felújítására nyertünk pályázatot. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ezeket a gyönyörű helyszíneket megőrizzük az utókornak. Céljaink között szerepel továbbá az is, hogy az egyes kúriák aktív szerepet játszanak a városban, élettel töltenénk meg azokat. Nagy öröm, hogy immár az Ungár-ház felújítása kapcsán is nyertes pályázatról beszélhetünk – összegezte gondolatait a szóvivő.



A porcelánokat ajándékba kapta a város

Fotós: Mészáros János