Nagy sikert aratott a közelmúltban megrendezett kisújszállási X. Illéssy Gasztro Kupán Holyba Viktória, a Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégiumának kereskedelem szakos tanulója. A rangos versenyre az ország számos pontjairól érkeztek diákok – 18 iskola és két gyakorlati képzőhely összesen 102 indulója mérette meg magát.

Közülük is kiemelkedett Holyba Viktória, akit szorgalmas és precíz munkájának köszönhetően az ételművészeti kategória arany minősítése mellett különdíjban is részesítettek.

A kereskedelmi tagozaton számos olyan feladattal szembesülünk, ahol a csomagolás is rendkívül fontos

– kezdte élménybeszámolóját a tehetséges fiatal.

– Ünnepek közeledtével például több olyan tennivalója is akad az eladónak, amikor csomagolni és díszíteni is kell egy-egy terméket. Természetesen ezek beépültek az oktatásba is, így az órákon szorgalmasan gyakorlunk. Idővel az oktatóim felfigyeltek munkáimra, ezért javasolták, hogy versenyezzek. Így jött szóba az X. Illéssy Gasztro Kupa is, ahol nemcsak szakács- és cukrásztanulók mérettetik meg magukat, hanem a kereskedők is.

A versenyen négy tárgyat kellett becsomagolni, mégpedig úgy, ahogy azt a lehető legkülönlegesebb módon csak tudták...

– A versenyen egy labdát, egy borospalackot, egy könyvet és egy kispárnát kellett csomagolni és díszíteni. A feladat az volt, hogy az elemekből egy teljesen más tárgyat kreáljunk, úgy, hogy az a csomagoláson keresztül ne legyen felismerhető – idézte fel a diáklány.

Viktória nem először járt már az Illéssy Gasztro Kupán, hiszen tavaly is megmérette magát a rangos seregszemlén.

– Örültem, hogy újra ott lehettem! Először izgultam, azonban a mostani versenyen már igazán otthon éreztem magam – mesélte Viktória. – A zsűri megdicsérte a munkámat, az arany minősítés mellé a precizitásom és kreativitásom miatt különdíjban is részesültem.

A nemsokára a tizennyolcadik születésnapját ünneplő fiatal később szakmájában is kamatoztatni szeretné az iskolában megszerzett tudását.

– Gyermekkorom óta szeretek rajzolni és alkotni, kellően leköt ez a kreatív munka. Ráadásul szeretem a kereskedelmet is, így el tudom képzelni, hogy ebben a szakmában maradok. Viszont egyre többet gondolkodom azon is, hogy virágkötészettel foglalkozzak a jövőben, hiszen nagyon kedvelem a növényeket is, és ebben a hivatásban alkalmazhatnám a csomagolási és díszítési technikáimat – jelentette ki a tehetséges fiatal.