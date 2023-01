A külső falakba beépített színes golyók, a kör alakú nyílászárók már kívülről is gyermekbaráttá teszik Tiszapüspöki első bölcsődéjét, amely közvetlenül a helyi óvoda mellé épült. Az intézmény hétfőtől fogad gyermekeket, egyelőre összesen hetet. A kicsik a pénteki átadón már meg is ismerhették az épületet, és az abban található játékokat is.

Besenyei-Szabó Nikolett másfél éves kifiát, Zétényt íratta be az új bölcsődébe.

– Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hiszen itt, helyben dolgozom a szolgáltatóközpontban. Az, hogy elhelyezhetem itt, nekem nagyon nagy segítség. Zétény is nagyon érdeklődik már a többi gyerek iránt, ezért úgy gondoltuk, elkezdheti a bölcsődét – mondta a fiatal anyuka.

A kívülről különleges épület belül is tartogat meglepetéseket, ugyanis a kötelező felszerelések mellett egyedi bútorokat is kapott.

– Százhatvankét négyzetméter alapterületű a bölcsődénk, melyben egy nagy csoportszoba, modern konyhák, mosdók, és különböző szociális helyiségek is találhatóak. Háromféle fűtési lehetőségünk is van, gázfűtés, padlófűtés, valamint elektromos hűtő-fűtő klíma – tájékoztatott a helyszínen Pomázi Erika, intézményvezető.

A maximum 14 férőhelyes minibölcsődét egy huszonöt méter hosszú folyosó köti össze az óvodával. A tágas, napfényes foglalkoztató szobához egy nagyobb terasz kapcsolódik, amit mozgatható árnyékolóval láttak el.

Történelmi pillanat ez Tiszapüspökiben, hiszen az első bölcsődénket avathatjuk fel

– hangsúlyozta az intézmény ünnepélyes átadóján Bander József polgármester.

– Úgy gondolom, ezzel a csodálatos eredménnyel, valamint bízva abban, hogy a továbbiakban is meg tudjuk teremteni azokat a feltételeket, amely most már egységes rendszerként kezeli az oktatást Tiszapüspökiben, talán el tudunk indulni azon a jövő felé tartó úton, melyet a pályázat beadásának tervezésekor felrajzolt magának képviselő-testület – mondta beszédében a településvezető.

Az ünnepélyes átadón Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket.

– A kormány rendkívül fontosnak tartja hogy gyarapodjon nemzetünk, és minél több gyermek szülessen. A jelenlegi gazdasági viszonyok és foglalkoztatási mutatók tükrében az is nagyon fontos, hogy az édesanyák– amennyiben szeretnének – a szülés után visszatérhessenek a munka világába. Ehhez elengedhetetlen az intézményi háttér, például, hogy olyan bölcsődék álljanak a rendelkezésükre, amelyben nyugodt szívvel hagyják ott a nap során a gyermekeiket – mondta a képviselő. Hozzátette, Tiszapüspöki nagyon sokat fejlődött az utóbbi években, számos beruházás, nyertes pályázat valósult meg helyben, és ahogy a bölcsőde, ezek is elengedhetetlenek a település népességmegtartó erejének növeléséhez.

Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke beszédében hangsúlyozta, nagyon fontos az, hogy az egész térség harmonikusan, kiegyenlítetten fejlődjön.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés nagyon nagy örömmel állt a beruházás mellé, mintegy 200 millió forintos vissza nem térítendő támogatásban tudta ezáltal Magyarország kormánya részesíteni a projektet

– mondta az elnök.