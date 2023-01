A verseny célja, a pályaorientáció. Egy kicsit szeretnénk bevonni a fiatalokat az egészségügy körforgásába, megmutatni a szakma szépségeit a nehézségek ellenére is, hiszen a mindennapokban azt halljuk, nem könnyű. Szeretnénk bemutatni a kórházakban zajló gyakorlati munkát is, hogy a későbbiekben, akár kollégaként is szívesen jöjjenek vissza ezek a fiatalok az egészségügy valamelyik területére