A közvilágítás költségeinek támogatására egész évre 430 ezer forint rezsitámogatást kapott a kis falu, számolt be róla Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester. Azt is elmondta, a játszótéri világítást is felkapcsolták az adventi időszaktól, de január közepétől ismét üzemen kívül helyezték, ilyentájt egyébként sem lenne nagy igény sötétedés után az ottani játékok használatára.